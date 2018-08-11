Возле Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

11 августа 2018 04:02 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло возле Курильских островов в Тихом океане утром в субботу, сообщается на сайте Сахалинского филиала российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, передаёт РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в 5.12 утра в субботу (22.12) в Тихом океане юго-восточнее курильского острова Онекотан, координаты землетрясения: 48.39, 154.81, сообщается на сайте.

Добавляется, что глубина очага составила 10 километров.

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