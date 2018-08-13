Экипаж Ми-8, совершившего жесткую посадку в Таджикистане, погиб

Экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в горах Восточного Таджикистана, погиб, рассказал РИА Новости источник в туристической компании.
"Среди погибших есть и альпинисты, точное число которых не известно", - сказал он.
По его словам, среди 13 альпинистов, находившихся в вертолете, - большинство россияне.
Власти Таджикистана эту информацию пока не подтверждают. Вертолет вывозил 13 альпинистов из базового лагеря на леднике Фортамбек.
В российском посольстве отметили, что отслеживают ситуацию с вертолетом и ждут точной информации от властей Таджикистана.
Накануне вертолет Ми-8, принадлежащий Нацгвардии Таджикистана, совершил жесткую посадку сразу после того, как поднялся из лагеря, расположенного на высоте 4,2 тысячи метров. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. По данным СМИ, кроме россиян в группе были граждане Белоруссии и Испании.
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