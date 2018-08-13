Источник сообщил об эвакуации россиян с места крушения Ми-8 в Таджикистане

Спасатели эвакуировали с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана десять россиян, их везут в больницы на обследование, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Вертолет Ми-8 с 15 альпинистами и тремя членами экипажа в воскресенье совершил жесткую посадку в горах. Альпинисты возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони - высочайшую точку бывшего СССР. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец, экипаж состоит из граждан Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два летчика.

"С места ЧП сейчас эвакуированы 13 человек, в их числе десять россиян. Их везут в больницы Душанбе на осмотр", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали РИА Новости в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, как минимум шесть российских альпинистов получили тяжелые травмы и уже госпитализированы.

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