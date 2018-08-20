В Чечне произошла серия нападений на полицейских

20 августа 2018 16:03 (UTC+04:00)

Нападение на сотрудников правоохранительных органов совершено в понедельник в Грозном, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах СКФО.

"Нападение на сотрудников точно было [в Грозном]. О раненых неизвестно, - сказал источник. - На месте работают следователи. Все произошло в Ленинском районе Грозного".

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что "на место убыла следственно-оперативная группа".

По информации еще одного источника, злоумышленник совершил "специальный наезд [на автомобиле] на инспекторов" в Грозном. Они не пострадали, наехавший был ликвидирован. В машине, помимо водителя, был подросток в возрасте около 15 лет.

Кроме того, источник в экстренных службах СКФО сообщил ТАСС, что неизвестный совершил самоподрыв рядом с полицейскими в Шалинском районе Чечни. ЧП произошло около 10:00. ТАСС на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее в пресс-службе МВД по Чечне сообщали, что двое неизвестных в понедельник ранили сотрудников полиции при попытке проникнуть на территорию отдела МВД по Шалинскому району, нападавшие уничтожены. На месте происшествия работает оперативная группа. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах СКФО, у одного из нападавших была взрывчатка.

"Сегодня около 10 часов двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа", - сказали в пресс-службе.

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