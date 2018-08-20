Глава республики сообщил о стабилизации ситуации в регионе

Все попытки нападений бандитов в Чечне сорваны. Ситуация в Грозном и республике после нападения боевиков "абсолютно спокойная", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров после вооруженных нападений на полицейских, передает ТАСС.

Он добавил, что нападавшие ставили целью омрачить праздник Курбан-байрам.

"Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам. Самая главная цель - создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты. Благодаря бдительности сотрудников полиции все эти попытки сорваны, бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу", - написал Кадыров в Телеграме".

Глава Чечни также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от нападения полицейским.