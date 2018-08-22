В России провели испытания боеприпасов с дистанционным подрывом

22 августа 2018 17:19 (UTC+04:00)

Концерн "Техмаш" (входит в "Ростех") провел демонстрационные испытания малокалиберных артиллерийских снарядов с дистанционным подрывом, есть добро на государственные испытания, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна Владимир Лепин.

В снаряды встраивается взрыватель с искусственным интеллектом, запрограммированный на подрыв в определенное время, на подлете к цели, что максимизирует ущерб.

"Успешно провели демонстрационные испытания комплекса управляемого дистанционного подрыва малокалиберных артиллерийских снарядов для боевых бронированных машин. По результатам принято решение о проведении государственных испытаний", - сказал Лепин.

Ранее гендиректор предприятия-разработчика данного оружия - НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") - Юрий Набоков сообщил, что новейшие боеприпасы с дистанционным взрывателем к 2020 году получат на вооружение боевые машины поддержки танков "Терминатор".

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