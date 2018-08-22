На Эльбрусе молния ударила в двух альпинистов

Два альпиниста пострадали от удара молнии при восхождении на Эльбрус, им на помощь вышли спасатели, передаёт РИА Новости.

"В 16.55 мск в среду поступила предварительная информация, что на высоте 4300 и 4200 метров на Эльбрусе ударила молния (электрический искровой разряд), в результате чего пострадали два альпиниста", — говорится в сообщении.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние другого средней степени тяжести.

На место происшествия вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

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