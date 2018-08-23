Россия не намерена отказываться от поставок ракетных двигателей в США

23 августа 2018 15:09 (UTC+04:00)

Россия намерена симметрично отвечать на санкции США в отношении отдельных лиц и предприятий, но не планирует прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы Соединенных Штатов, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Он уточнил, что Москва не будет действовать в ущерб своим интересам.

"Никакие идеи из разряда свертывания поставок ракетных двигателей для американской космической программы либо авиационного титана, который производится на совместном с Boeing предприятии, либо другие позиции по нашему экспорту в США не следует рассматривать в качестве опций. Потому что это было бы равносильно выстрелу в ногу", - сказал Рябков.

Ранее сенатор Сергей Рябухин заявил, что Россия может ограничить поставки ракетных силовых установок, которые применяются компанией United Launch Alliance (ULA) в первой ступени ракеты-носителя Atlas V. Так он прокомментировал возможный ответ Москвы на планы США ввести санкции из-за "дела Скрипалей".

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