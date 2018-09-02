В Иркутской области пропал вертолет Ми-8

2 сентября 2018 12:30 (UTC+04:00)

Вертолет Ми-8, выполнявший геологическую разведку в Иркутской области, не вышел на связь, на борту воздушного судна находились три человека, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Ми-8 вылетел на проведение геологической разведки из Усть-Кута. В установленное время экипаж не вышел на связь", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту воздушного судна находились три человека. Обстоятельства ЧП выясняются.

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