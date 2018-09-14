Россия полностью заместила французские комплектующие для танковых прицелов

Российская оборонная промышленность в 2018 году полностью заместила комплектующие для танковых прицелов, которые ранее поставлялись из Франции, заявил журналистам в пятницу вице-премьер России Юрий Борисов, передает РИА Новости.

До введения режима санкций Франция поставляла РФ матричные фотоприёмные устройства, которые являются основой прицельных разведывательных комплексов для автобронетанковой техники.

"Действительно, мы испытывали трудности после введения санкций и отказа французских партнеров поставлять нам эти изделия. Но с упреждением были открыты опытно-конструкторские работы в НПО "Орион" и в концерне "Швабе" широкой кооперацией (это Вологодский оптико-механический завод, Красногорский оптический завод). Эти изделия были воспроизведены, начиная с этого года поставка матричных фотоприемных устройств для УВЗ, в первую очередь для танкового производства. Зависимости уже никакой нет", — сказал Борисов.

Вице-премьер отметил, что программа импортозамещения в отечественном ВПК идёт плановыми темпами, однако не исключил, что часть электронных комплектующих Россия будет закупать на азиатских рынках.

"Мир многополярный, свет клином не сошёлся на странах Европы и Америки. Существуют очень хорошие предложения стран Юго-Восточного региона, в первую очередь Китая, Малайзии, Тайваня, где сегодня сосредоточены основные высокотехнологичные производства", — сказал он.

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