Под Воронежем после столкновения двух автомобилей погибли пять человек

Пять человек погибли после столкновения и возгорания двух автомобилей в Воронежской области, сообщается на сайте регионального отделения Госавтоинспекции, передаёт РИА Новости.

По данным ведомства, около 5:20 в Новоусманском районе на 23-м километре автодороги Воронеж — Нововоронеж произошло столкновение автомобилей Volkswagen Jetta, который двигался в направлении Нововоронежа, и встречного автомобиля Audi 100. После столкновения автомобили загорелись.

"В результате дорожно-транспортного происшествии погибли пять человек: водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Jetta, а также водитель и два пассажира автомобиля Audi 100", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции начали проверку, выясняются все подробности произошедшего.

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