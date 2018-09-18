Роскомнадзор запросит Twitter и Facebook о локализации данных

18 сентября 2018 14:01 (UTC+04:00)

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в середине декабря направит в Twitter и Facebook письма с запросами, выполняют ли они требование российского закона о хранении персональных данных российских пользователей на территории РФ, передает РИА Новости.

Он отметил, что Twitter присылал в Роскомнадзор письмо, что во второй половине 2018 года компания локализует данные российских пользователей на территории РФ.

"Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок 15 декабря, напишу письмо соответственно: скажите, где хранятся эти данные? Они мне что-то ответят. То же самое сделаю по отношению Facebook. То есть я до конца года, как и обещал, это сделаю. Насколько я знаю, они эту работу ведут", — сказал Жаров журналистам в кулуарах форума "Спектр-2018".

По его словам, по сути, это и будет являться началом проверки этих компаний. "Это же начало проверки, по сути дела. Мы их инструментарно никогда не проверяем, то есть приходим и спрашиваем у владельца серверных мощностей, есть ли договор с Twitter. Дальше уже не наша работа начинается. Дальше те, кто занимается оперативно-разыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и т.д. Поэтому это, по сути дела, начало проверки будет", — сказал глава Роскомнадзора.

В конце февраля Жаров говорил, что Роскомнадзор в 2018 году проверит Twitter на соблюдение закона о локализации персональных данных российских пользователей, проверка Facebook будет более комплексной и затронет не только вопросы локализации персональных данных, но также удаления противоправного контента в соответствии с законодательством РФ, удаления аккаунтов российских пользователей компанией Facebook и т.д.

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