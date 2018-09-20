Главком ВВС Израиля прибыл в Москву в связи с крушением Ил-20

20 сентября 2018 19:37 (UTC+04:00)

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин находится в Москве, куда он вылетел в связи с гибелью российского Ил-20, сбитого ПВО Сирии при отражении израильского авианалета, сообщил РИА Новости официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус.

"Да", - ответил он текстовым сообщением на вопрос, начался ли визит генерала и возглавляемой им делегации в российскую столицу.

Прислать Норкина с израильской информацией, которая может потребоваться для установления обстоятельств трагедии, накануне предложил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Израильтяне не признают своей вины в гибели Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Они оспаривают заявления Москвы, согласно которым израильские истребители-бомбардировщики F-16 использовали российский самолет разведки как прикрытие при очередном налете на Сирию и фактически подставили его под ответный огонь сирийской ПВО.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Израиле пообещали не скрывать от России данные о крушении Ил-20
Израиль 16:40
Израиль заявил об обновлении ядерных объектов в ответ на угрозы Ирана
Израиль 15:27
Посольство Израиля в РФ не раскрывает детали визита командующего ВВС
Израиль 12:40
СМИ: Атакованный Израилем склад в Латакии полностью уничтожен
Израиль 09:37
Ливан соболезнует в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии
Арабские страны 19 сентября 17:24
Россия пока не получила данные от Израиля по ситуации с Ил-20
Россия 19 сентября 15:34
Лента новостей
В Азербайджане изменены правила аренды сельхозземель
Общество 20:07
В Мэриленде три человека стали жертвами стрельбы
США 20:06
Турецкие власти оштрафовали Google на 15 миллионов долларов
Турция 19:52
Завтра в ряде поселков Баку будут перебои в подаче воды
Общество 19:46
Зариф ответил на предложение США подписать новый договор
Ядерная программа 19:43
Более 500 сотрудников НАНА получили звание "Ветеран труда"
Общество 19:43
В Азербайджане завершилась акция по сдаче крови в день Ашура
Общество 19:43
Посол Ирака побывал в БГУ (ФОТО)
Общество 19:16
Лидеры Евросоюза договорились усилить борьбу с киберпреступностью
Европа 19:13