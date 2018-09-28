Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию и Иран

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в четверг с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию в Сирии, иранскую ядерную сделку, а также отношения Москвы и Парижа. Об этом, как передает ТАСС, сообщается в Twitter постоянного представительства РФ при ООН.

Встреча прошла на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В начале переговоров министры обменялись приветствиями. "Это уже моя вторая встреча с вами за сегодня, - сказал Лавров, имея в виду прошедший утром рабочий завтрак глав МИД стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН. - В Нью-Йорке даже страны, находящиеся недалеко друг от друга в Европе, хотят встречаться".

Затем переговоры продолжились за закрытыми дверями. "Merci beaucoup", - поблагодарил Лавров на французском покидавших зал журналистов за работу.

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