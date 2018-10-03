Владимир Путин призвал расширить сотрудничество России и ОПЕК

3 октября 2018 16:14 (UTC+04:00)

Совместная работа России и ОПЕК по балансировке рынка нефти пошла на пользу всем его участникам, и это сотрудничество необходимо расширять. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, в которых также принял участие министр энергетики России Александр Новак, сообщает в среду РИА Новости.

"Я хотел бы отметить, что в последние годы у нас сложились очень плодотворные контакты и эффективное взаимодействие. Мне кажется, что наша совместная работа пошла на пользу всем участникам рынка. Это касается и производителей и потребителей", — сказал Путин.

Президент также призвал расширять сотрудничество России и ОПЕК, а не только балансировать рынок нефти.

В свою очередь Баркиндо отметил, что договоренности, достигнутые странами ОПЕК+, были бы невозможны без участия российского лидера. Он напомнил, что в ходе договоренностей ОПЕК+ удалось объединить 25 стран-производителей нефти и прийти к консенсусу.

"В независимости от того, какие формы приобретет это сотрудничество, мы ожидаем, что Российская Федерация будет и дальше играть лидирующую роль в нашей организации (ОПЕК+)", — сказал Баркиндо.

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