Российская лунная посадочная станция будет готова к запуску в 2020 году

Российский космический аппарат для тестирования технологий мягкой посадки на Луну "Луна-25" будет готов к запуску в 2020 году, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на НПО им. Лавочкина.

"Луна-25" должна совершить посадку на южном полюсе. Это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва. Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась "Луна-24". Первоначально запустить первый российский зонд к Луне планировалось в 2014 году. Посадочная станция "Луна-25" будет вести поиск водяного льда в полярной области Луны, а также протестирует технологии мягкой посадки на естественный спутник Земли.

"Готовность космического аппарата "Луна-Глоб" (она же "Луна-25") к запуску – 2020 год. Планируемые сроки запуска космического аппарата "Луна Ресурс-1" (орбитальный аппарат, "Луна-26") – 2022 год, "Луна Ресурс-1" (посадочный аппарат, "Луна-27") – 2023 год", — рассказали в НПО.

В конце июня исполнительный директор "Роскосмоса" Михаил Хайлов на профильной конференции подтвердил факт переноса сроков запуска российских лунных миссий. Согласно представленной им презентации, в 2021 году планируется запуск посадочного аппарата "Луна-25", в 2022 году — орбитального "Луна-26", в 2023 году — посадочной "Луны-27". Ранее запуски планировались на 2019, 2021 и 2022 годы соответственно.

Вопрос о переносе запуска миссии "Луна-25" с 2019 на 2021 год был рассмотрен Советом РАН по космосу в мае. В июне это решение было утверждено. Научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый тогда пояснил, что причина переноса запуска кроется в баллистических условиях совершения посадки в южном приполярном районе Луны, а не технических проблемах с изготовлением самой станции "Луна-25". Источник в ракетно-космической отрасли тогда пояснил, что хорошие баллистические условия, несмотря на близость Луны к Земле, нужны по той причине, что изначально "Луна-25" проектировалась под запуск на индийской ракете в рамках совместного проекта. Тогда же были спроектированы топливные баки для системы посадки. Их небольшой объем лимитирует сроки запуска, а разработка новых и пересмотр всего проекта под них отложат запуск еще дальше.

Однако имеются и технические причины. Ранее российские ученые раскритиковали европейских специалистов, которые должны были изготовить грунтозаборное устройство и систему навигации для посадки "Луны-25". Европейцы превысили отведенный им лимит по массе устройств. В связи с этим понадобилась разработка российских аналогов.

За пределами действующей Федеральной космической программы, рассчитанной до 2025 года, рассматривается возможность запуска к Луне миссии "Луна-28" для взятия криогенных проб грунта, а затем миссии "Луна-29" с отправкой тяжёлого лунохода.

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