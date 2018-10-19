Более 100 человек эвакуировано из горящего дома в Екатеринбурге

19 октября 2018 00:17 (UTC+04:00)

Несколько этажей 16-этажного жилого дома горят на улице Таежная, 11 в Екатеринбурге, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, информация о пожаре поступила в дежурную часть полиции в 23:18 (21:18 мск). Изначально горели квартиры с 9 по 11 этажи, поступают сведения о том, что огонь перешел на 12 этаж.

"По предварительным данным, эвакуировано более 100 человек. На данную минуту сведений о том, что кто-то погиб или пострадал не поступало", - сказал В.Горелых.

Он добавил, что наряды полиции оказывают помощь представителям МЧС с беспрепятственным проездом спецтехники, "так как на улице ночь и большое количество личного транспорта припарковано к домам и пожарным подъехать к месту тушения очень сложно".

Сотрудники полиции опрашивают жильцов дома, устанавливают причины возгорания.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, в тушении задействованы 15 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава.

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