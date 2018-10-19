Россия готова содействовать укреплению доверия между Ираном и Израилем

Россия считает необходимым содействовать укреплению доверия между Ираном и Израилем для улучшения ситуации в ближневосточном регионе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию, передает в пятницу ТАСС.

"Ключевым моментом нашей общей работы в регионе должно стать создание условий, способствующих укреплению общей атмосферы доверия, - отметил он. - Это имеет ключевое значение в отношениях между арабскими государствами, Израилем и Ираном".

Небензя признал, что это непростой вопрос, но отметил, что пора начинать работу в этом направлении. "Мы готовы оказать посильное содействие в ней в контактах с нашими региональными партнерами", - подчеркнул дипломат.

Постпред также напомнил, что эти усилия должны идти в рамках резолюции 598 от 1988 года, в которой Совет Безопасности дал поручение Генсекретарю ООН проработать совместно с региональными сторонами меры укрепления безопасности и стабильности в регионе.

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