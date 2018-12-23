Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3,5 км

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области), выбросил столб пепла высотой до 3,5 км над уровнем моря, как передаёт Trend сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в воскресенье днем по местному времени. О высоте выброса можно судить по видеоданным", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что пепловый шлейф протянулся к югу от вулкана.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

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