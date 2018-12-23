Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3,5 км

23 декабря 2018 09:35 (UTC+04:00)

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области), выбросил столб пепла высотой до 3,5 км над уровнем моря, как передаёт Trend сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в воскресенье днем по местному времени. О высоте выброса можно судить по видеоданным", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что пепловый шлейф протянулся к югу от вулкана.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

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