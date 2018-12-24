Министр: Россия поддерживает план ЕС по укреплению роли евро

Россия поддерживает план Евросоюза по усилению международного статуса евро, презентованный Еврокомиссией 5 декабря. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в понедельник в интервью телеканалу RT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если взглянуть на сотрудничество с ЕС, <...> можно увидеть, что Россия поддерживает план ЕС по укреплению роли евро, который недавно был представлен Еврокомиссией", - заявил он.

"Переход с доллара на евро, - одна из сфер возможного сотрудничества [с ЕС], потому что ЕС не долларовая структура, мы не долларовая страна, однако по какой-то причине торговля энергоресурсами происходит в долларах", - указал Орешкин.

5 декабря Еврокомиссия выдвинула ряд предложений по усилению роли евро на мировой арене. Как сообщила пресс-служба ЕК, одна из мер в рамках плана - использование валюты Евросоюза при заключении международных договоров на стратегически важных рынках, в том числе и на энергетическом. Отмечается, что Еврокомиссия в этой связи инициирует ряд консультаций по расширению зоны использования евро при торговле углеводородами, а также в сфере производства транспорта.

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в сентябре в Страсбурге с ежегодным обращением к Европарламенту о положении дел в ЕС, отметил, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей в долларах и заявил, что это положение дел нужно изменить.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.