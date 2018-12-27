Новак не исключил падения добычи нефти России в 2021-2022 годах

Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил снижения добычи нефти в России в 2021-2022 годах при отсутствии стимулирующих мер. Об этом он сообщил журналистам в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если будут приняты стимулирующие меры, то мы сохраним полку [добычи] 550-560 млн тонн. Если не будет принято стимулирующих мер, мы прогнозировали снижение добычи. Если мы введем эти меры, то в Западной Сибири станут дополнительно рентабельными объемы добычи от 5 до 10 млрд тонн. Сейчас они нерентабельны", - сказал он.

Министр отметил, что введение НДД как раз должно стимулировать добычу нефти в Западной Сибири, где снижается потенциал добычи нефти. "Потенциал [добычи] на несколько лет, и нужно срочно принимать меры по сохранению этого потенциала. Иначе с 2021-2022 года мы можем увидеть падение добычи. Мы раньше мягко это говорили, сейчас мы публично это говорим", - сказал Новак.

Министр отметил, что, по его оценке, уже через год после перехода на НДД можно будет проанализировать его эффективность. "С 1 января заработает эта система. Посмотрим, может быть будет достаточно одного года или двух лет, чтобы посмотреть, нужно ли дальше двигаться в эту сторону", - сказал он.

Ранее сообщалось, что, по расчетам Минэнерго, переход всех месторождений Западной Сибири на налог на дополнительный доход (НДД) позволит увеличить налоговые поступления на 1,2 трлн рублей до 2035 года, а инвестиции - на 3,5 трлн рублей.

Новак также заявил, что Россия в первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти на 3-5 млн тонн.

"Мы в принципе считаем, что если мы достигнем в этом году 556 млн тонн, то в следующем году мы можем выйти на этот уровень даже с учетом сокращения. Сокращение в первом полугодии, по нашим оценкам, составит от 3 до 5 млн тонн. Но если второе полугодие будет рыночным, то мы сможем этот объем покрыть. Если будут решения не увеличивать, а просто сохранить полку, то это другая история, но диапазон все равно плюс-минус 1-2% - мне кажется, это несущественно", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какое заявление планирует сделать ОПЕК+ в январе, Новак сказал: "Я не думаю, что будут заявления кардинального характера, скорее больше подтверждающие серьезность намерений реализации тех решений, которые в декабре были приняты. Надо спокойнее реагировать на это, рынок волатилен в конце года".

В среду министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что предположительно в январе 2019 года может быть сделано заявление со стороны стран ОПЕК и "не ОПЕК" о ходе текущей сделки.

Ранее Новак сообщал, что Россия заработала за два года действия соглашения со странами ОПЕК+ как минимум $120 млрд дополнительно за счет корректировки цены нефти.

Добыча угля в России в 2018 году может вырасти на 6% в сравнении с показателем 2017 года, до 433,6 млн тонн, сообщил министр энергетики.

Экспорт угля в этом году планируется нарастить на 4,1%, до 194 млн тонн.

Новак отметил, что инвестиции в угольную отрасль в 2018 году выросли в сравнении с объемом инвестиций в прошлом году на 21%, до 135 млрд рублей.

Ранее прогнозировалось, что объем добычи угля в России по итогам 2018 года составит около 420-425 млн тонн.

Президент РФ Владимир Путин в августе отмечал, что Россия, которая занимает третье место на мировом угольном рынке, намерена укрепить свои позиции и расширить присутствие на рынке угля. Для этого, в частности, необходимо увеличивать пропускную способность железнодорожных магистралей, для которых угольные компании являются якорными грузоотправителями.

В 2017 году отечественные компании добыли 407,8 млн тонн угля, экспортировали более 190 млн тонн.

По словам Новака, темпы роста выработки электроэнергии в России в 2018 году превысят показатели прошлых лет и могут достигнуть 1,6%.

"В электроэнергетике - прирост выработки электроэнергии 1,6%, у нас давно такого не было, обычно меньше процента было, если помните, - сказал министр. - Выработка - 1,091 трлн кВт/ч".

Потребление электроэнергии в этом году может вырасти на 1,5% в сравнении с показателем 2017 года, до 1,076 трлн кВт/ ч, добавил министр.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в России вырос на 15% объем ввода генерирующей мощности - до 4,5 ГВт, электросетей - на 7,7%. За год были подключены более 400 тыс. новых потребителей.

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