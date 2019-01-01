При обрушении перехода в Парке Горького пострадали 13 человек

При обрушении перехода через каток в Парке Горького в центре Москвы пострадали 13 человек, сообщается на сайте мэра столицы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки. Как рассказали в пресс-службе парка, участок катка огорожен, на остальной территории продолжают кататься посетители. За помощью обратились 13 человек, им оказывается необходимая помощь. Тяжелых пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте мэра Москвы сообщили, что причиной обрушения перехода стала техническая неисправность конструктивных элементов катка. Сергей Собянин пообещал разобраться с причинами случившегося и отметил, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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