В России запретили "сухой алкоголь"

8 января 2019 13:37 (UTC+04:00)

В России вступили в силу поправки, которые запрещают "сухой алкоголь", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так, теперь незаконным стало производство и оборот "пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенной для получения продукции в жидком виде и содержащей в своем составе более 0,5% этилового спирта".

Как поясняли в правительстве, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, подобная продукция потенциально опасна для здоровья.

При этом под запрет не попадут компоненты, используемые для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности.

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