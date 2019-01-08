В России запретили "сухой алкоголь"

В России вступили в силу поправки, которые запрещают "сухой алкоголь", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так, теперь незаконным стало производство и оборот "пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенной для получения продукции в жидком виде и содержащей в своем составе более 0,5% этилового спирта".