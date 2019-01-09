Рябков отметил роль Ирана и Турции в урегулировании в Сирии

Россия тесно взаимодействует с Турцией и Ираном в Сирии, четко осознавая роль, которую они играют в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на панельной дискуссии в рамках политологического форума Raisina Dialogue, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Говоря о ситуации в Сирии, я думаю, что основной движущей силой для российской политики на пути к очень интенсивному взаимодействию с Турцией и Ираном, было четкое осознание той роли, которую эти государства играют в Сирии и в отношении Сирии. Не больше и не меньше", - сказал Рябков.

Как указал дипломат, независимо от вопроса антироссийских санкций, "в отсутствии прогресса под эгидой ООН", Москва все равно бы взаимодействовала с Турцией и Ираном.

Характеризуя дискуссию в зале, Рябков признался, что для него поразительно находиться в комнате и слушать дебаты, где понятия смены режима, введения односторонних санкций обсуждаются, "как нечто приемлемое, весьма нормальное и обычное, стандартное" "и шансы на смену режима обсуждаются экспертами, политиками в очень спокойной, и хладнокровной манере".

"Что-то не так с мышлением людей сегодня. Но позвольте мне ограничиться этим комментарием", - сказал Рябков.

Иран, Россия и Турция являются странами-гарантами астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

В середине декабря в Женеве состоялась встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавада Зарифа по Сирии, к которым присоединился тогдашний спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура (на его место в этом году пришел норвежский дипломат Гейр Педерсен).

Страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - в заявлении по итогам встречи в Женеве не объявили состав конституционного комитета Сирии, как и не заявили официально о его создании. В заявлении, которое зачитал Лавров, подчеркивается, что Россия, Турция и Иран представили де Мистуре "позитивные результаты консультаций с сирийскими сторонами по формированию конституционного комитета". В документе также отмечается, что страны-гаранты согласились предпринять усилия для созыва первой встречи конституционного комитета Сирии

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