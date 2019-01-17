Международные резервы России достигли $472,6 млрд

17 января 2019 17:55 (UTC+04:00)

Международные резервы РФ за период с 28 декабря по 11 января выросли на 1,2% и составили 472,6 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Объем международных резервов под воздействием положительной переоценки возрос к концу дня 4 января до 468,5 миллиарда долларов США, а по состоянию на 11 января достиг отметки 472,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,1 миллиарда долларов США, или на 0,9%", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.

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