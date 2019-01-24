Рябков считает, что неопределенность в отношениях с США затянется

Россия и США стараются нащупать точку опоры, но пока это не очень хорошо получается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью журналу "Международная жизнь", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы погрешил против истины, если бы сказал, что мы видим перспективы [отношений РФ и США] радужными. Поводов для оптимизма мало. Скорее, есть признаки того, что полоса как минимум неопределенности затянется", - сказал он.

По словам дипломата, стороны, несмотря на негативные тенденции, стараются "нащупать точку опоры", чтобы придать диалогу положительный импульс. "Пока это не очень получается. Приходится с сожалением констатировать, что в силу множественности обстоятельств, в основном внутриполитического свойства, в США продолжается борьба, Россия стала средством ведения этой борьбы, сведения внутриполитических счетов. В основном вследствие этого не получается стабилизировать отношения", - добавил Рябков.

Кроме того, как отметил замглавы МИД РФ, одна из причин напряженности - склонность администрации президента Дональда Трампа к односторонним действиям. "Происходящее, например, в сфере контроля над вооружениями - наглядное свидетельство того, что именно так это и происходит. Мы это понимаем и ведем диалог, мы его не свернем", - пояснил он.

Рябков выразил надежду, что к концу 2019 года появится возможность говорить о стабилизации отношений хотя бы по нескольким направлениям.

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