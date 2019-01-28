В 2019 году в России планируют собрать 108-110 млн тонн зерновых

Урожай зерновых в России в 2019 году ожидается на уровне 108-110 миллионов тонн, в том числе 67 миллионов тонн пшеницы, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма которой приводится на сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как отметил глава ведомства, прогнозы на урожай рано делать. "Тем не менее, мы можем говорить о том, что в 2019 году с учётом тех предпосылок, которые заложены, порядка 108-110 миллионов тонн мы, наверное, иметь будем. Это пока пальцем в небо, если так можно выразиться, простите за сленг, но тем не менее. В том числе мы планируем собрать порядка 67 миллионов тонн пшеницы", - сказал Патрушев.

По его словам, российские аграрии в 2018 году "собрали достойный урожай": 112,9 миллиона тонн. "И сейчас активно занимаемся уже урожаем 2019 года. Озимые у нас засеяны на площади 17,7 миллиона гектаров. По данным субъектов, порядка 90% всех площадей находится в хорошем состоянии. Ситуация с остальными станет известна уже после схода снежного покрова", - пояснил министр.

Он уточнил, что в настоящий момент идет активная подготовка к весеннему севу. "Обеспеченность семенами на середину января у нас составляет 5,5 миллиона тонн, а всего нам нужно к весеннему севу, чтобы у нас было 5 миллионов 630 тысяч тонн. Но когда сев начнётся, нет сомнений, что обеспеченность будет 100%", - сказал Патрушев. По его данным, аграрии приобрели более 101 тысячи тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что на 13,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее.

Министр добавил, что с учётом переходящих запасов планируется экспортировать порядка 42 миллионов тонн российского зерна, из них 36 миллионов тонн пшеницы.

По оценке Росстата, урожай зерна в России в 2018 году составил 112,9 миллиона тонн в чистом весе, пшеницы - 72,1 миллиона. В 2017 году РФ получила рекордный урожай за всю свою историю - 135,5 миллиона тонн в чистом весе, включая 86 миллионов тонн пшеницы. Общий экспорт зерновых в 2017–2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) составил 52,4 миллиона тонн, включая 40,5 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам прошлого сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.