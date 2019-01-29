В России создали фонд поддержки языков коренных народов

Специальный фонд, призванный способствовать восстановлению и сохранению языков коренных народов России, был официально учрежден на прошлой неделе. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу подписали с [министром просвещения Ольгой] Васильевой приказ о создании фонда поддержки, сохранения и изучения родных языков. В год языков коренных народов мы договорились сделать акцент на подготовке учебников и программ для малочисленных коренных народов севера Сибири и Дальнего Востока", - сказал он.

В ходе выступления на пресс-конференции в ЮНЕСКО, куда он прибыл в составе российской делегации на мероприятие в честь Международного года языков коренных народов, Баринов заявил, что при поддержке компаний "Сахалин Энерджи" и "Лукойл" был разработан сайт международного года языков в РФ. "Данный сайт открывается прежде всего для российских ученых, педагогов, носителей родных языков - всех тех, кто профессионально или на добровольной основе занимается вопросами их сохранения, - заявил он. - В этом году на территории России по линии ЮНЕСКО в сфере сохранения языков и развития языкового многообразия в киберпространстве планируется организация международной конференции высокого уровня по данной тематике".

"Также мы учредили специальные премии за вклад в сохранение и возрождение языков коренных народов и за освещение событий года языков коренных народов в СМИ, - отметил Баринов. - План проведения года языков коренных народов включает в себя более 700 мероприятий, которые пройдут на федеральном, региональном уровнях, в городах и даже в самых маленьких населенных пунктах".

"Официальное открытие года языков коренных народов в России состоится в рамках международного форума в Ханты-Мансийском автономном округе в марте 2019 года", - добавил Баринов. Глава российской делегации пригласил всех присутствовавших принять участие в этом событии в качестве почетных гостей и экспертов.

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