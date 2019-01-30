Рябков: РФ будет укреплять сотрудничество с Китаем по вопросам стратегической стабильности

30 января 2019 10:17 (UTC+04:00)

Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество в сфере стратегической стабильности. Об этом заявил в среду журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя предстоящую двустороннюю встречу с китайской делегацией на полях конференции "ядерной пятерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) в Пекине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вопросы нашего взаимодействия, координации китайско-российской и российско-китайской, конечно же, будут в фокусе внимания. Это очень продуктивная работа. Мы в 2016 году на уровне лидеров одобрили заявление о стратегической стабильности. Это просто как пример того, как Россия и Китай все четче фиксируют совместные общие позиции", - сказал он.

"Мы тесно взаимодействуем [с китайской стороной] в Организации по запрещению химического оружия, постоянно поддерживаем друг друга в Совете Безопасности ООН, в Женеве, на профильных площадках в Вене, в том числе в МАГАТЭ. Везде, по всему спектру тем, составляющих текущую повестку дня в этой области, у нас очень продуктивное сотрудничество с китайскими друзьями. Мы его будем укреплять", - добавил Рябков.

Он также отметил, что в ходе переговоров "на переднем плане будет присутствовать ситуация с глубоким кризисом, стрессом, испытываемым всей системой договоренностей" в сфере нераспространения ядерного оружия.

Конференция стран "ядерной пятерки" проходит 30-31 января в Пекине. Ее основной темой стало поддержание режима нераспространения ядерного оружия. Стороны - Россия, Великобритания, Китай, США, Франция - представлены на уровне заместителей или помощников руководителей внешнеполитических ведомств. Предыдущая встреча "ядерной пятерки" прошла в Вашингтон в 2016 году.

Россию на встрече в Пекине представляет замглав МИД РФ Сергей Рябков, США - замгоссекретаря Андреа Томпсон. Как ожидается, позднее они проведут двустороннюю встречу, на которой в том числе речь пойдет о возможности сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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