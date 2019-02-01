Кремль уверен, что в ближайшие дни США начнут процедуру выхода из ДРСМД

1 февраля 2019 15:32 (UTC+04:00)

Решение о выходе США из ДРСМД принято давно и в ближайшие дни начнется процедура выхода из договора, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В целом нежелание американцев слышать какие-либо доводы, нежелание американцев вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры с нами говорит о том, что решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно, - констатировал Песков, комментируя вопрос об окончании срока поставленного США ультиматума. - К нашему сожалению всеобщему, в предстоящие дни скорее всего это решение будет реализовано, начнется реализация".

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, были ли в последнее время какие-либо контакты с США. "Насколько мы понимаем, дело идет к тому, что 2 февраля по идее мы должны получить уведомление некое от США. Уже потом будем ориентироваться", - сказал он. При этом Песков обратил внимание на то, что процесс выхода из договора по ДРСМД прописан в одной из его статей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай и США вновь приступили к поиску решения торговых проблем
Китай 15:36
Главы комитетов начштабов Южной Кореи и США обсудили денуклеаризацию КНДР
Другие страны 14:12
Рябков: Россия заботится о безопасности независимо от шагов США
Россия 13:20
Reuters: Число жертв холодов в США превысило 20 человек
США 13:12
Казахстан и США откроют прямые рейсы
Туризм 11:49
Питер Тейс: Телефонный звонок Болтона свидетельствует о глубокой заинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании карабахского конфликта
Политика 11:23
Лента новостей
Начались коммерческие продажи ресурсов второго спутника Азербайджана (ФОТО)
ИКТ 16:26
В Азербайджане предложено регулировать соцсети законом
Общество 16:20
Налоговые поступления казахстанских автопроизводителей увеличились
Экономика 16:13
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в Баку (ФОТО)
Политика 16:11
Определенные силы противодействуют добрососедским отношениям между Азербайджаном и Грузией - депутат
Политика 16:09
Казахстан отправил в Азербайджан очередной электровоз
Бизнес 16:07
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с проживающими в Украине соотечественниками Сабиром и Умудом Шириновыми (ФОТО)
Политика 16:03
Расширился состав правления азербайджанской страховой компании
Финансы 16:00
Азербайджанским экспортерам могут быть выданы служебные паспорта
Бизнес 15:52