В жилом доме в центре Москвы, где произошел пожар, существует угроза обрушения

4 февраля 2019 15:11 (UTC+04:00)

Угроза дальнейшего обрушения существует в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, где ночью произошел сильный пожар. Как передает Trend, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Угроза дальнейшего обрушения сохраняется. Сейчас продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций", - сказал источник.

По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.

Как ранее сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, на месте пожара обнаружили тело одного несовершеннолетнего.

Таким образом, число погибших в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы увеличилось до семи человек

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский гипнотизер выбрал "Мисс Москвы" (ФОТО)
Стиль 12:50
Пятеро детей погибли при пожаре в Астане
Казахстан 08:09
При пожаре в здании на Никитском бульваре в Москве погибли два человека
Россия 08:06
Самолет из Москвы не приземлился в Красноярске из-за морозов
Россия 07:42
Спасатели эвакуировали 17 человек из горящего дома в центре Москвы
Россия 05:25
В московских аэропортах отменили 14 и задержали свыше 30 рейсов
Россия 2 февраля 18:40
Лента новостей
В Азербайджане задержаны владелец и сотрудники сети магазинов Lady Sharm (ФОТО)
Происшествия 16:30
Освобождена от должности глава аппарата минздрава Азербайджана
Общество 16:19
Утвержден план мероприятий по проведению в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу
Политика 16:18
Оглашен объем валовой продукции сельского хозяйства в Акмолинской области Казахстана
Бизнес 16:01
Массовое отравление в здании суда в Турции
Турция 15:57
ЦБ: Узбекистанцы в минувшем году продали банкам $2,7 млрд
Узбекистан 15:54
В Турции из-за сильного мороза отменен внутренний авиарейс
Турция 15:49
Автомобильный рынок Турции сократился почти на 60%
Турция 15:41
Госкомитет Азербайджана о возможности лишения родительских прав в связи с оставлением детей
Общество 15:39