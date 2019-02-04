В жилом доме в центре Москвы, где произошел пожар, существует угроза обрушения

Угроза дальнейшего обрушения существует в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, где ночью произошел сильный пожар. Как передает Trend, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Угроза дальнейшего обрушения сохраняется. Сейчас продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций", - сказал источник.
По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.
Как ранее сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, на месте пожара обнаружили тело одного несовершеннолетнего.
Таким образом, число погибших в результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы увеличилось до семи человек
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