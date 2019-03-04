Трамп на год продлил санкции в отношении России

4 марта 2019 22:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом в Украине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном в Конгресс и опубликованном в понедельник в Федеральном реестре - сборнике документов правительства США.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - говорится в пояснительной записке, подписанной президентом. - Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660".

Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных нынешней администрацией 20 сентября 2018 года и администрацией его предшественника Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму.

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