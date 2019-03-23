Массовое отравление в Дагестане: госпитализированы 89 человек

Число госпитализированных в городе Хасавюрт в Дагестане, где произошло массовое отравление, выросло до 89, сообщили журналистам в субботу в администрации Хасавюрта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее минздрав Дагестана сообщал, что в Хасавюрте зафиксирован рост заболеваемостью острой кишечной инфекцией, в больнице города находились 86 человек, в том числе 72 ребенка.

"В инфекционном отделении центральной городской больницы на 23 марта находится 89 человек с острой кишечной инфекцией <...> Пациенты легкой и средней тяжести. Тяжелых больных нет", - сказал представитель мэрии.

По его словам, все госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

"Специалисты до завершения расследования <...> призывают горожан соблюдать меры предосторожности - употреблять только кипяченую воду, чаще мыть руки, фрукты и овощи", - добавили в мэрии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.