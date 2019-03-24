Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Дагестане выросло до 104

24 марта 2019 20:31 (UTC+04:00)

Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Хасавюрте выросло до 104 человек, в их числе 90 детей, сообщается на официальном сайте регионального Минздрава, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в инфекционном отделении центральной городской больницы находятся 89 человек с острой кишечной инфекций - пациенты легкой и средней тяжести, тяжелых больных нет. Все получают всю необходимую медицинскую помощь.

"На данный момент в инфекционном стационаре находятся 104 человека, в том числе 90 детей", - говорится в релизе.

По данным ведомства, состояние всех госпитализированных оценивается как легкой степени тяжести.

По данным Роспотребнадзора, для проведения эпидемиологического расследования к очагу выехала группа специалистов вместе с замглавы управления ведомства. На месте организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий, произведен забор клинического материала от больных, а также водопроводной воды для проведения бактериологического и вирусологического исследования. Ситуация остается на контроле республиканского управления Роспотребнадзора.

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