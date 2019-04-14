Вулкан Эбеко выбросил пепел на несколько километров

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту до 3,2 километра, сообщил в воскресенье РИА Новости ведущий советник отдела ГО и ЧС администрации Северо-Курильского района Константин Егоров, предает Trend.

Ранее специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) сообщали, что, "по визуальным данным, на вулкане произошел пепловый выброс на высоту до 3,2 километра над уровнем моря". По информации ученых, для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. "Пепловый шлейф распространился на 5 км к востоку от вулкана", - отметили специалисты KVERT.

Как уточнили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, в Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано. По словам Егорова, в городе временами – в зависимости от направления ветра - ощущается легкий запах сероводорода.

Пока рекордный выброс зарегистрирован 31 августа этого года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

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