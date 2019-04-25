Главы государсвт РФ и Северной Кореи встретились во Владивостоке

Первые переговоры президента РФ и председателя Госсовета КНДР состоялись в дружеской и деловой атмосфере, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на бронепоезде 24 апреля, Владимир Путин — на следующий день. Их первая беседа прошла с глазу на глаз в присутствии двух переводчиков и продолжалась вдвое дольше запланированного. За беседой тет-а-тет последовали переговоры в расширенном составе и торжественный прием, на котором лидера КНДР и его делегацию угостили борщом, пельменями из оленины и шоколадным тортом.

Путин и Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, ситуацию на Корейском полуострове, проблему денуклеаризации и международных гарантий безопасности КНДР. По словам президента РФ, главным условием урегулирования ситуации на Корейском полуострове является восстановление доверия. Для него необходим взаимный учет интересов друг друга и приоритет международного, а не "кулачного" права. Шестисторонний формат переговоров (КНДР, Южная Корея, РФ, Япония, США и Китай) по ядерной программе КНДР пока не нужен. Однако он может понадобиться, когда дело дойдет до выработки международных гарантий для Пхеньяна.

Ким Чен Ын назвал встречу с Путиным "полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России". Он также преподнес Путину корейский меч, "олицетворяющий силу и душу" корейского народа, и пожелал России процветания. Путин в ответ подарил лидеру КНДР набор стаканов с подстаканниками.

По итогам никаких совместных заявлений и документов подписано не было.

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