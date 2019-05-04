"Зенит" стал пятикратным чемпионом России

4 мая 2019 23:59 (UTC+04:00)

Санкт-петербургский "Зенит" досрочно обеспечил себе первое место по итогам чемпионата России по футболу за три тура до завершения первенства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сине-бело-голубые завоевали золотые медали после поражения московского "Локомотива" в выездном матче с тульским "Арсеналом" со счетом 2:0.

"Зенит" набрал 58 очков, у "Локомотива" — 49, а у "Краснодара", который еще не сыграл свой матч 27-го тура, — 46 баллов. В случае равенства очков по итогам чемпионата России сине-бело-голубые опередят и железнодорожников, и "быков" по дополнительным показателям.

Петербургский клуб выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее он добивался подобного успеха в 2007-м и 2010 году, в сезонах 2011/2012 и 2014/2015. Также "Зенит" становился чемпионом СССР в 1984 году.

Все матчи 27-го и 28-го туров чемпионата России начинаются с минуты молчания - церемонии почтения памяти павших в Великой Отечественной войне.

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