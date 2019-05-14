Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

14 мая 2019 00:59 (UTC+04:00)

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили участившиеся нарушения боевиками режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.

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