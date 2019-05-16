Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

16 мая 2019 23:47 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта, передает Trend.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что самолёт Астана-Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево.

"Подтверждаю", - сказал представитель аэропорта.

"Все оперативные службы аэропорта были мобилизованы", - добавил он.

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