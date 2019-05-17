В России горят более 20 тыс. га леса

17 мая 2019 04:47 (UTC+04:00)

Лесные пожары действуют на площади более 20 тыс. га в девяти российских регионах, сообщает в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сутками ранее сообщалось о 35 пожарах общей площадью 14,9 тыс. га.

"На 00:00 мск 17 мая 2019 года на территории Российской Федерации действовало 30 лесных пожаров на площади 20130 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего пожаров зафиксировано в Хабаровском крае - 11. При этом самая большая площадь возгорания отмечается в Забайкалье - около 12 тыс. га. По четыре очага возгорания действуют в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

В тушении задействовано 1,8 тыс. человек и почти 400 единиц техники. За минувшие сутки было потушено 78 пожаров на землях лесного фонда.

По данным федеральной Авиалесоохраны, пожароопасный сезон действует в 81 субъекте Российской Федерации. Режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах - Курганской области и Забайкальском крае, а особый противопожарный режим - в 46.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США расширили санкции против Росии
США 16 мая 22:45
СП "Узбекнефтегаза" и "Газпрома" планирует привлечь кредит в 176,5 млн евро
Бизнес 16 мая 17:01
Минэнерго Узбекистана и Росатом переходят ко второму этапу строительства АЭС в Узбекистан
Энергетика 16 мая 14:23
Татнефть к августе определится по нефтяному проекту в Узбекистане
Энергетика 16 мая 13:56
В БГУ отметили 10-летие Русского центра (ФОТО)
Общество 16 мая 12:17
Установлен виновник самого смертоносного пожара в истории Калифорнии
США 16 мая 04:14
Лента новостей
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками
В мире 06:02
В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек
Китай 05:43
Помпео назвал переговоры с Путиным очень успешными
США 05:31
Грузовик с мигрантами опрокинулся в Турции, есть погибшие и раненые
Турция 05:19
США вдвое снизили пошлины на турецкую сталь
США 05:06
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
США 04:22
Мадонна представит новый сингл Future в финале "Евровидения"
В мире 04:19
В Калифорнии разбился истребитель F-16
США 03:49
NASA выбрало 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну
В мире 03:43