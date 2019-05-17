В России горят более 20 тыс. га леса

Лесные пожары действуют на площади более 20 тыс. га в девяти российских регионах, сообщает в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сутками ранее сообщалось о 35 пожарах общей площадью 14,9 тыс. га.

"На 00:00 мск 17 мая 2019 года на территории Российской Федерации действовало 30 лесных пожаров на площади 20130 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего пожаров зафиксировано в Хабаровском крае - 11. При этом самая большая площадь возгорания отмечается в Забайкалье - около 12 тыс. га. По четыре очага возгорания действуют в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

В тушении задействовано 1,8 тыс. человек и почти 400 единиц техники. За минувшие сутки было потушено 78 пожаров на землях лесного фонда.

По данным федеральной Авиалесоохраны, пожароопасный сезон действует в 81 субъекте Российской Федерации. Режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах - Курганской области и Забайкальском крае, а особый противопожарный режим - в 46.

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