Больше тысячи человек на три часа застряли в московском метро из-за крупного сбоя

22 мая 2019 08:41 (UTC+04:00)

Крупный сбой в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена произошел во вторник в вечерний час пик. В трех составах, остановившихся в тоннеле, находился в общей сложности 1041 пассажир. Их эвакуация заняла почти три часа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первые упоминания о проблеме появились около 19:00. Сначала на участке были увеличены интервалы движения поездов. Позднее оно было полностью прекращено от станции "Раменки" до "Хорошевской", затем - от "Парка Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий.

Поезда остановились между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Вывести пассажиров одного состава и довезти их до станции удалось примерно через полтора часа, остальных - почти через три.

Ситуация на всех станциях и перегонах полностью нормализовалась к 00:30 среды, то есть примерно за полчаса до закрытия входа в метро.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. Позднее подземка в Twitter уточнила, что рассматриваются две основные версии - неисправность рельса или токоприемника одного из вставших в тоннеле поездов. Выяснение причины займет семь дней.

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