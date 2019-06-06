Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору

6 июня 2019 17:06 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин считает, что детям будет полезно прочитать Библию, Коран и Тору, это точно пойдет на пользу, потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, пишет РИА Новости.

"Библию пусть прочитают, это в любом случае пойдет на пользу, Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно совершенно пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам", - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных СМИ, отвечая на вопрос, какую бы книгу он советовал прочитать детям любой страны.
"Потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала. И если мы будем их придерживаться, следовать этим правилам, мир станет лучше", - добавил президент.

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