В России произошло крупное ДТП

В Бобровском районе Воронежской области Российской Федерации произошла крупная авария. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen Transporter, в результате которого восемь человек погибли и пострадала десятилетняя девочка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель Ford Focus выехал на встречную полосу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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