Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли три человека, еще трое были госпитализированы.

"Из 12 членов экипажа на берег эвакуировано девять, из них трое пострадавших были отправлены в медицинские учреждения. Четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

По данным дагестанского главка МЧС, инцидент произошел рано утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера.

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