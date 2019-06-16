Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

16 июня 2019 09:43 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли при взрыве на танкере в Махачкале 11 июня, сообщается на сайте компании "Волжское пароходство", владеющей судном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли три человека, еще трое были госпитализированы.

"Из 12 членов экипажа на берег эвакуировано девять, из них трое пострадавших были отправлены в медицинские учреждения. Четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

По данным дагестанского главка МЧС, инцидент произошел рано утром 11 июня в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
Другие страны 01:50
В Дамаске прогремел взрыв
Арабские страны 15 июня 20:30
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
Другие страны 15 июня 18:06
На юго-востоке Йемена боевики взорвали нефтепровод
Арабские страны 11 июня 21:50
Мужчина взорвал гранату в мэрии армянского города Веди
Армения 10 июня 10:17
В Бразилии 15 человек сильно пострадали в результате взрыва речного судна
Другие страны 8 июня 21:06
Лента новостей
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 10:27
Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером
Спорт 10:09
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:29
На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары
Другие страны 09:14
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
В мире 08:52
Ученые назвали новую опасность фастфуда
В мире 08:33
Власти Хайнаня предоставили $1,79 млрд для модернизации общественной инфраструктуры
Китай 08:07
Турция желает развивать отношения со всеми регионами мира - Эрдоган
Турция 07:42
Эмомали Рахмон встретился с лидерами Турции и Катара
Таджикистан 07:25