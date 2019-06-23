В Дагестане нейтрализовали двух сторонников ИГ

Нейтрализованы двое сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане, которые планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера около 22.00 на участке автодороги между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана силами правопорядка была предпринята попытка остановить автомобиль ВАЗ-2109, на котором передвигались двое вооруженных бандитов. На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате последовавшего боя оба преступника были нейтрализованы. По данным пресс-службы, на месте перестрелки обнаружен автомат и пистолет.

Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

"Указанные жители Махачкалы являлись сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГ. По указанию ее главарей они приобрели огнестрельное оружие, автомобиль и намеревались совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе НАК.

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