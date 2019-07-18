Путин встретится с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell

18 июля 2019 12:51 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретится с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Встреча планируется", - сказал он.

Royal Dutch Shell - британско-нидерландская нефтегазовая компания, которая по состоянию на 2018 год, являлась крупнейшей нефтегазовой компанией в мире, а согласно рейтингу Forbes - 11-й крупнейшей публичной мировой компанией, в том числе 3-ей - по выручке, 15-й - по рыночной капитализации, 21-й - по чистой прибыли.

Royal Dutch Shell ведет геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 80 странах мира. В России компания участвует в разработке Сахалинского шельфа (проект "Сахалин-2" с долей 27,5%), а также месторождений Салымской группы в Ханты-Мансийском автономном округе (50%-я доля).

Компании принадлежат лицензии на разведку и добычу на участках Северный Воркутинский-1, Северный Воркутинский-2 и Сыряга в Республике Коми. Концерн активно занимается в РФ маркетингом смазочных материалов, всего на его долю приходится около 20% всего импорта моторных и индустриальных масел в РФ. В октябре 2012 года в Торжке (Тверская область) состоялось открытие завода смазочных материалов Shell, строительство велось с 2009 года.

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