Путин поздравил жителей Чечни с открытием самой большой в Европе мечети

23 августа 2019 13:56 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин поздравил население Чечни с открытием самой крупной в Европе мечети в чеченском городе Шали, текст поздравительной телеграммы на церемонии открытия зачитал полпред президента в СКФО Александр Матовников. Мечеть открывают в Шали в пятницу, она будет названа именем пророка Мухаммеда, сообщает Trend со ссылкой на РИА новости.

"Реализация этого масштабного, впечатляющего проекта - знаменательное событие для жителей Шали и Чеченской республики, исповедующих ислам. Уверен, что эта величественная, одна из крупнейших в Европе мечетей будет способствовать приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укреплению мира и согласия в нашем обществе" - говорится в поздравлении Путина.
Глава государства пожелал всем "успехов и всего самого доброго".

Мечеть "Гордость мусульман", названная именем пророка Мухаммеда, вмещает свыше 30 тысяч молящихся. Она построена из белого мрамора с использованием в оформлении чистого золота и ручных росписей. Кроме того, прилегающая территория сможет разместить до 70 тысяч молящихся. На церемонии открытия присутствуют гости из мусульманских стран, Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

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