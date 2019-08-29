В России создадут 250-килограммовую противопожарную авиабомбу

29 августа 2019 17:45 (UTC+04:00)

Компания "Кронштадт" и ряд российских предприятий совместно разрабатывают авиабомбу массой 250 кг для борьбы с пожарами, которую предлагается сбрасывать с беспилотников на очаги возгораний. Об этом сообщил гендиректор группы Сергей Богатиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас прорабатываем возможность применения средства пожаротушения - авиационной противопожарной бомбы, которая обеспечивает локализацию пожара. Она уже разработана в 500-килограммовом варианте, мы прорабатываем 250-килограммовый образец под наши беспилотники", - сказал Богатиков.

По его словам, при борьбе с пожарами главная задача - выявить источник возгорания, сообщить его место и сразу прибыть туда, сфотографировать его с беспилотников и попробовать локализовать пожар в зачаточном состоянии. Новое средство пожаротушения представляет порошковый огнетушитель, который работает на площади более 500 кв. м, уточнил собеседник агентства.

"Мы можем оперативно реагировать и предлагаем систему, которая будет решать эти задачи на больших расстояниях. Мы предлагаем создать некую группировку беспилотников, которая будет работать в этом направлении тушении пожаров по всей стране", - отметил Богатиков.

Компания "Кронштадт" разрабатывает беспилотники большой продолжительности полета, внеаэродромного базирования, бортовое оборудование для них, а также занимается другими проектами.

Одним из производителей противопожарных авиабомб в России является НПО "Базальт" (входит в госкорпорацию "Ростех").

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