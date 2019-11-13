Жители российского города закрасили памятную доску армянскому нацисту

13 ноября 2019 12:16 (UTC+04:00)

Памятная доска пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленная в российском городе Армавир, закрашена черной краской. Об этом сообщил ИА Красная Весна депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов, передает Trend

Вчера, 11 ноября, истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску организатору так называемого Армянского легиона СС Гарегину Нжде.

Ранее депутат Виноградов неоднократно заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже доски он самостоятельно решит этот вопрос.

В результате бездействия краевых и местных властей, а также органов прокуратуры доска осталась на прежнем месте.

Мириться с таким положением вещей депутат Виноградов не стал и выразил свою активную гражданскую позицию, закрасив черной краской мемориальную доску Гарегину Нжде.

«Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Гарегин Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?» — заявил Виноградов.

Отметим, в 2017 году несколько неравнодушных жителей Армавира направили коллективное заявление в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры с требованием демонтировать памятную доску Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленную на территории города Армавир.

По результатам обращения были получены ответы, которые по существу вопроса ничего не решили. Требования заявителей не были удовлетворены.

Напомним, Гарегин Нжде во время Великой Отечественной войны принимал участие в формировании так называемого Армянского легиона СС, подразделения которого были задействованы в боях против Советсткой Армии на Северном Кавказе, а позднее — на Западном фронте.

В 1948 г. Нжде был осужден Особым совещанием при МГБ СССР за антисоветскую деятельность и пособничество нацистской Германии и приговорен к 25 годам тюремного заключения.

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