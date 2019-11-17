Около 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы утром 17 ноября отменили и задержали почти 20 рейсов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.ру", сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

По данным на 09.25 (GMT+4), в Домодедово задержано пять рейсов и два отменено. Во Внуково задержали восемь рейсов.

Кроме того, в Шереметьево задержано еще пять рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время неизвестны.

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