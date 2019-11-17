Около 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

17 ноября 2019 10:42 (UTC+04:00)

В аэропортах Москвы утром 17 ноября отменили и задержали почти 20 рейсов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.ру", сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

По данным на 09.25 (GMT+4), в Домодедово задержано пять рейсов и два отменено. Во Внуково задержали восемь рейсов.

Кроме того, в Шереметьево задержано еще пять рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время неизвестны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Узбекские железные дороги" вводят скидки на билеты в города России
Бизнес 16 ноября 10:25
Азербайджанский актер признан лучшим на Фестивале кино стран Содружества (ФОТО)
Культура 5 ноября 11:50
Азербайджанская музыка в Москве. Когда из не могу рождаются могу и хочу…(ФОТО)
Культура 30 октября 16:35
Азербайджанские музыканты в гостях у Московской консерватории
Культура 15 октября 11:16
Узбекистан установил дипотношения с Гренадой
Бизнес 12 октября 09:26
Узбекистан на первом месте в ТОПе стран, посещаемых российскими туристами
Туризм 11 октября 13:16
Лента новостей
В Шри-Ланке оппозиционный кандидат выиграл президентские выборы
Другие страны 11:46
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% акций
Арабские страны 11:32
Торт для девочек! Блистательные Ирина Муравьева и Людмила Полякова затеяли женитьбу в Баку (ФОТО)
Культура 11:22
Явка избирателей на парламентских выборах составила 37,14% - ЦИК
Беларусь 11:17
В Бангладеш семь человек погибли при взрыве газопровода
Другие страны 11:13
Румас и Медведев обсудят интеграционные дорожные карты
Беларусь 10:58
Азербайджан выиграл 10 лицензий на "Токио-2020"
Общество 10:20
В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
США 09:57
США и Южная Корея отложат маневры
США 09:45